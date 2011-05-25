Кабмин урегулировал механизм учета общественного интереса в градостроительной деятельности

Кабинет министров Украины своим постановлением сегодня утвердил порядок учета общественных интересов при разработке градостроительной документации на местном уровне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

Согласно порядку, общественные интересы в проектах градостроительной документации на местном уровне – генеральных планах населенных пунктов, планах зонирования и детальных планах территории будут учитываться на этапе их разработки.

По словам В.ТИХОНОВА, учет общественных интересов в проектах градостроительной документации будет осуществляться исключительно с целью обеспечения конституционных прав граждан в сфере градостроительства.

«Исполнительные органы местных советов при решении вопросов планировки территорий обязаны обеспечить обнародование принятых решений по разработке градостроительной документации с прогнозированными правовыми, экономическими и экологическими последствиями», - отметил вице-премьер-министр.

Кроме того, исполнительные органы должны осуществлять регистрацию, рассмотрение, обобщение предложений и замечаний общественности, согласовывать спорные вопросы и обнародовать результаты учета предложений общественности в проектах градостроительной документации.

При этом Кабмин на сегодняшнем заседании утвердил порядок проведения экспертизы градостроительной деятельности, согласно которой проект генеральной схемы планирования территории Украины, схемы планирования отдельных территорий Украины, генеральные планы городов могут проходить экспертизу только после общественных слушаний.

По словам В.ТИХОНОВА, экспертиза генеральной схемы планирования территории Украины, схемы планирования отдельных частей территории Украины будет проводиться экспертными организациями государственной формы собственности, относящимися к сфере управления Минрегионстроя.

При этом экспертиза генеральных планов городов будет проводиться экспертными организациями любой формы собственности, имеющими соответствующую лицензию. Экспертную организацию выбирает заказчик градостроительной документации.

Срок проведения экспертизы не может превышать 60 календарных дней для градостроительной документации на государственном и региональном уровнях и 45 календарных дней для генеральных планов городов.