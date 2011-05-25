Кабмин изменил правила предоставления услуг по вывозу бытовых отходов

Кабинет Министров Украины сегодня внес изменения в Правила предоставления услуг по вывозу бытовых отходов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

Согласно изменениям, исполнитель услуг по вывозу бытовых отходов из определенной территории теперь будет обязательно определяться на конкурсных основах соответствующим органом местного самоуправления, а владельцы или балансодержатели жилых домов, земельных участков должны будут заключать договора с лицом, которое определено исполнителем услуг по вывозу бытовых отходов, и обеспечивать раздельный сбор бытовых отходов.

Изменения также предусматривают, что вывоз бытовых отходов будет осуществляться в соответствии со схемой санитарной очистки населенных пунктов с обеспечением раздельного сбора бытовых отходов.

Кроме того, крупногабаритные и ремонтные отходы в составе бытовых должны вывозиться отдельно от других отходов.

Изменениями также определены понятия «опасные отходы в составе бытовых отходов», которые также должны собираться отдельно, а также отделяться на этапе сбора или сортировки и передаваться потребителями и исполнителями услуг по вывозу бытовых отходов специализированным предприятиям, которые имеют лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.

Согласно правилам, опасные отходы в составе бытовых отходов – это отходы, которые создаются в процессе жизни и деятельности человека в жилых и нежилых домах, имеют такие физические, химические, биологические или другие опасные свойства, которые создают или могут создать значительную опасность для окружающей природной среды или здоровья человека, и которые требуют специальных методов и средств обращения с ними.