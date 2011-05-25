Киевсовет утвердил перечень объектов коммунальной собственности для аренды

Киевский городской совет утвердил перечень из 119 объектов, которые будут переданы в аренду на конкурсных основах. Среди объектов, которые городская власть предлагает арендаторам, есть помещения в центральной части города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«В некоторых случаях речь идет о легализации существующих арендных отношений и перенаправлении денежных потоков в казну города. Отныне вместо лиц, которые «крышуют» торговлю в многолюдных местах, поступления от аренды будет получать бюджет столицы», – отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПУЗАНОВ.

По его словам, относительно каждого из этих 119 объектов был проведен тщательный анализ – не нанесет ли аренда ущерб интересам территориальной общины.

«О каждом из этих объектов мы можем констатировать, что они абсолютно «чистые» и могут быть переданы бизнесменам», – подчеркнул А.ПУЗАНОВ.

Согласно решению Киевсовета, Главное управление коммунальной собственности г. Киева объявит конкурс на отбор компаний-оценщиков и обеспечит проведение независимой оценки имущества для определения стартового размера арендной платы. По словам А.ПУЗАНОВА, после этого можно будет подсчитать приблизительную сумму поступлений, которые получит город от передачи в аренду этих помещений.

Вскоре объявят конкурс на право аренды указанных помещений.