Мэрия Херсона обещает провести тщательную проверку новых тарифов ЖКХ

В Херсоне новые тарифы на квартплату, которые предлагают ввести ЖЭКи, пройдут тщательный анализ относительно обоснованности их формирования.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, такую позицию выразил городской председатель областного центра Владимир САЛЬДО.

Необходимость пересмотра тарифов на содержание жилых домов, сооружений, и придомовой территории возникла вследствие значительного повышения их составляющих, ведь последний раз в Херсоне тарифы на квартплату утверждались в 2008 году. С того времени неоднократно повышалась минимальная заработная плата, стоимость энергоносителей, цена на горюче-смазочные материалы и тому подобное. Поэтому в течение 10 дней - с 10 мая по 20 мая - в областном центре проводилось общественное обсуждение новой стоимости коммунальных услуг. Обсуждение проводилось жилищными организациями согласно порядку, определенному постановлением Кабинета Министров Украины в 2009 году. По данным обсуждения, коммунальные тарифы обслуживающие организации предлагают поднять в среднем на 40-50%.

Но городская власть считает, что пересматриваться тарифы будут в строгом соответствии с процедурой, определенной законодательством. При этом, по требованию мэра города, будут учтены замечания жителей. На сегодня общественные слушания прошли во всех многоквартирных многоэтажных домах, которые находятся в коммунальной собственности города.

Теперь с 21 мая в течение 30 дней обитатели многоэтажек имеют возможность обращаться непосредственно к обслуживающей организации с предложениями и замечаниями относительно перечня услуг и их ориентировочной стоимости. Только в конце июня соответствующие документы будут переданы жилищными организациями исполнительным органам городского совета. Именно на этом этапе, как отметил Владимир САЛЬДО, будет проведенная проверка правильности и обоснованности расчетов, в том числе, региональным отделением Антимонопольного комитета Украины. И только после этого анализа тарифы ожидает обсуждение согласно процедуре регуляторного акта: они будут опубликованы в СМИ, будут обсуждаться общественностью и тому подобное.

Учитывая, что эта процедура нуждается во времени, новые тарифы на квартплату будут вынесены на рассмотрение исполкома городского совета не раньше середины августа текущего года.

Также, согласно заявлению В.САЛЬДО, коммунальные тарифы в городе не будут унифицированными, а будут рассчитываться для каждого дома отдельно. Поэтому, тарифы для жильцов похожих домов, которые находятся в разных микрорайонах города, могут быть разными. А исполком городского совета, реагируя на пожелание горожан, утвердил порядок, согласно которому для обитателей многоэтажек определен механизм пересчета стоимости жилищно-коммунальных услуг в случае, если они не предоставляются, или предоставляются не в полном объеме.

В то же время, по результатам независимого наблюдения за проведением общественного обсуждения по вопросам формирования жилищно-коммунальных тарифов, инициированного Комитетом подотчетности власти и правовой защиты населения при Херсонской облгосадминистрации, проведенные в Херсоне общественные обсуждения были организованы с многочисленными нарушениями процедуры их проведения, прописанной в действующем законодательстве. Эти нарушения дают основания говорить о их не легитимности и необходимости повторного проведения, с жестким соблюдением норм законодательства.