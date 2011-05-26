«К.А.Н. Девелопмент» инвестирует 70 млн. долл. в строительство 1-й очереди ЖК «Комфорт Таун»

ООО «К. А. Н. Девелопмент» инвестирует около 70 млн. долл. в строительство первой очереди жилого комплекса «Комфорт Таун» по ул. Регенераторной, 4 в Днепровском районе Киева (бывшая территория завода «Вулкан»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент ООО «К.А.Н. Девелопмент» Игорь НИКОНОВ.

По словам президента компании, кипрский банк, название которого он не озвучил, предоставил «К. А. Н. Девелопмент» кредитную линию на сумму порядка 70 млн. долл., которые пойдут на строительство первой очереди жилкомплекса.

И.НИКОНОВ отметил, что на сегодня из 1200 квартир продано 150 квартир или около 15% жилья первой очереди. Продажи жилья в данном объекте компания начала в марте т.г. Он уточнил, что в продажу выставлены квартиры первой очереди. К концу лета компания планирует возвести каркасы зданий, а в сентябре – начать фасадные работы.

Отвечая на вопрос по поводу себестоимости строительства жилкомплекса, И.НИКОНОВ отметил, что первая очередь строительства не является прибыльной для компании, прибыль компания планирует получить на последующих очередях строительства.

По данным директора ООО «Архиматика» Александра ПОПОВА, первая очередь строительства включает 5 жилых домов на 38 секций на 1200 квартир, торговый центр, фитнес-центр Sport Life площадью 5 тыс. кв. м, школа раннего развития. Общая площадь первой очереди составит около 114 тыс. кв. м, площадь жилья – 75 тыс. кв.м. Проектом предусмотрено более 60 вариантов планировок квартир.

И.НИКОНОВ уточнил, что первую очередь жилкомплекса планируется завершить в четвертом квартале текущего года, ориентировочно в конце ноября.

Президент компании также отметил, что общая сумма инвестиций в строительство жилкомплекса составит около 350 млн. долл. Строительство будет состоять из 5-6 очередей.

Общая площадь жилого комплекса, состоящего их 120 жилых преимущественно 9-этажных секций, составит 500 тыс. кв. м, он рассчитан на 4400 квартиры. В комплексе предусмотрен многоэтажный паркинг, торговый центр, фитнесс-центр, школа искусств, детский сад. Площадь участка под застройку (бывшая территория завода «Вулкан») составляет 27,93 га.

Как сообщал УНИАН, строительство комплекса началось в первом квартале 2010 года. Генеральным подрядчиком строительства комплекса выступает ООО «К.А.Н. Строй», проект разработан проектным бюро «Архиматика».

Справка УНИАН. ООО «К. А. Н. Девелопмент» основано в 2001 году. Компания занимается созданием концепций, проектированием, строительством и эксплуатацией бизнес-центров класса А, торговых центров премиум-класса, развлекательных комплексов, многоуровневых коммерческих паркингов, коттеджных посёлков.

Строительная компания полного цикла «К.А.Н. Строй» является одним из подразделений холдинга «К.А.Н Девелопмент». Создана специально для реализации строительно-монтажных и инженерных работ на проектах, входящих в портфель холдинга.