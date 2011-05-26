Янукович призывает власть Киева расширить территорию Голосеевского парка

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает власти Киева расширить территорию Голосеевского природного парка за счет присоединения к нему ряда региональных ландшафтных парков Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации Стратегии развития Киева до 2025 года.

По словам В.ЯНУКОВИЧА Национальный природный парк «Голосеевский» должен был бы стать экологической визиткой Киева, однако власть не замечает этой возможности.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что уже не первый год природоохранное учреждение не может получить в постоянное пользование земли «Киевзеленстроя», как того требует указ Президента от 2007 года. «Это была хорошая задумка, но, к сожалению, как говорят, ноги здесь не пристали. Поэтому Президент обращается к депутатам Киеврады, к экологической общественности, Минприроды с просьбой принять решение о расширении этого природного парка за счет региональных ландшафтных парков «Днепровские острова», «Голосеев», заказника местного значения «Жуков остров». Тем более что мы много из тех земель, которые были розданы или разворованы, уже вернули в государство», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он призвал председателя КГГА Александра ПОПОВА: «Александр Павлович, я Вас прошу, поработайте со своими коллегами в Горсовете, нужно решить, наконец, этот вопрос».