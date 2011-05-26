Янукович "в последний раз" предупредил Азарова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз призвал премьер-министра Николая АЗАРОВА подготовить предложения по приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги к экономически обоснованному уровню.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации Стратегии развития Киева до 2025 года.

«Я поставил это задание правительству, и я надеюсь, Николай Янович, что Вы до конца этой сессии, этого политического сезона, то есть к началу июля подготовите серьезное совещание с серьезными предложениями, как нам подойти к оптимизации тарифной политики в стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мне уже надоело повторять эти слова и обращаться к Вам. Я в очередной раз, если не в последний раз, предупреждаю Вас и весь блок ЖКХ страны подготовить серьезные предложения для серьезных изменений и подходов в нашей стране в этом вопросе», - обратился В.ЯНУКОВИЧ к Н.АЗАРОВУ на повышенных тонах.