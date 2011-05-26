Попов: судьба строительства ТРЦ возле «Театральной» будет решена через две-три недели

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что дальнейшая судьба строительства торгово-офисного комплекса по улице Богдана Хмельницкого, 7, возле станции метро «Театральная», будет решена через две-три недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня во время пресс-конференции после презентации Стратегии развития Киева до 2025 года.

По словам А.ПОПОВА, он удивлен тем, что лишь недавно комиссии по этому объекту начали озвучивать заявления о незаконности строительства ТРЦ.

«Когда мне говорят, что комиссия определила, что это незаконно, то где была та комиссия, когда она определяла, что это можно строить, и давала на это разрешения, когда субъекты бизнеса выиграли все суды, которые позволяют им это делать? Такие двойные стандарты одних и тех же представителей и чиновников вызывают у меня большое удивление», - сказал председатель КГГА.

Он заверил, что проблема будет решена на протяжении 2-3 недель. «Мы вас с этим решением ознакомим. Я думаю, что еще будем советоваться и с территориальной общиной, и с вами относительно того, как там сделать», - сказал А.ПОПОВ, обращаясь к журналистам.

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2011 г. пресс-служба КГГА сообщила, что Временная комиссия по проверке объектов, которые строятся в центральной исторической части Киева, на соответствие государственным строительным, санитарным и экологическим нормам, считает необходимым остановить строительство по ул. Гончара, 17-23, и демонтировать новостройку возле станции метро “Театральная”.

Справка УНИАН. Уже 5 лет киевляне требуют отменить разрешение на работы по строительству торгово-офисного центра на улице Богдана Хмельницкого, 7, и ввести мораторий на застройку центра города.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. После этого Киевсовет отменил свое предыдущее решение о землеотводе, но застройщик с этим не согласился, и обжаловал его в суде.

Строительство возле станции метро “Театральная” возобновилось в начале декабря 2010 года, и продолжается круглосуточно.

2 февраля 2011 г. вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ заявил, что Кабмин приложит все усилия, чтобы остановить скандальное строительство рядом со станцией метро «Театральная» в Киеве.

7 февраля председатель КГГА А.ПОПОВ пообещал, что скандальное строительство возле станции метро «Театральная» будет прекращено до 9 февраля.

28 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд признал незаконным строительство по ул. Б.Хмельницкого вблизи станции метро «Театральная». Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры.