Кабмин инициирует пересмотр не только тарифов, но и подходов к их формированию

1 июня на расширенном заседании Кабинета министров во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА будет рассмотрен вопрос упорядочения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, правительство инициирует пересмотр не только тарифов, но и подходов к их формированию. Предусматривается утверждение единого алгоритма расчета обоснованных тарифов.

На расширенное заседание правительства будут приглашены руководители регионов, отвечающие за данный вопрос.

“Вероятно, кое-кто из них с этого дня станет экс-руководителем, ведь глава правительства настаивает на персональной ответственности тех, кто допустил необоснованное повышение тарифов в некоторых регионах, к тому же – в разы”, говорится в сообщении.

В Кабмине напомнили, что премьер-министр Николай АЗАРОВ во время заседания правительства 25 мая дал поручение Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства доложить о состоянии дел в тарифообразовании, возможности оптимизации таких расчетов.

Также премьер-министр поручил министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ внести на рассмотрение правительства предложения относительно юридического механизма отчета местных органов власти и коммунальных организаций перед потребителями коммунальных услуг, который нужно внедрить по всей стране. По убеждению главы правительства, после внедрения такой новации «правительство и граждане получат механизм препятствования необоснованному повышению тарифов».