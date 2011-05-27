Попов заявляет о необходимости утверждения правительством Генплана развития Киева

11:57, 27 мая 2011
Недвижимость
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Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет о необходимости утверждения правительством Генерального плана развития Киева.

Об этом А.ПОПОВ сказал в интервью газете "Дело" (№ 16 от 27 мая - 2 июня 2011 года).

"Моя принципиальная точка зрения состоит в том, что Генплан должен быть утвержден на заседании Кабинета министров, чтобы не было желания внести правки в своих интересах. Как это происходило еще год назад. Когда документ утвержден правительством, правки в него внести практически невозможно". - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, в ближайшее время планируется внести изменения в Генплан развития столицы в соответствии со Стратегией развития Киева на период до 2025 года. "В этом году он (Генплан) будет доработан с учетом Стратегии развития, определятся деловые и бизнес-центры, зоны отдыха и культурные центры, после чего будут введены ограничения на проведение определенных строительных работ и возведение архитектурных сооружений", - сообщил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, А.ПОПОВ вчера, 26 мая, презентовал Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ Стратегию развития Киева до 2025 года. Киевская власть обещает представить этот документ общественности на следующей неделе.

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