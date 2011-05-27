Единый алгоритм расчета тарифов в ЖКХ должен быть разработан до 30 мая - Клюев

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил руководителям профильных министерств и ведомств до 30 мая разработать единый и понятный алгоритм расчета тарифов в ЖКХ для всех областей Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое поручение А.КЛЮЕВ дал сегодня на совещании по вопросу выполнения поручений Президента и премьер-министра по наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве.

По словам А.КЛЮЕВА, в основу этого алгоритма должны быть положены принципы прозрачности и открытости.

Он особо подчеркнул, что на местах отсутствует единый подход к формированию тарифов, а различия в их величине по регионам «просто невозможно понять».

К примеру, за кубометр горячей воды в Николаеве платят 9,05 грн., а в Ивано-Франковске – 20,43 грн.

По словам первого вице-премьера, в последнее время тарифная политика в сфере ЖКХ превратилась из чисто экономической в социальную и даже в политическую проблему, поскольку на ней «активно спекулируют» оппоненты правительства.

«Реформа ЖКХ идет в Украине уже десять лет, однако результатов никаких. Процветает коррупция и взяточничество. За последние пять месяцев возбуждено 850 уголовных дел по злоупотреблениям в жилищно-коммунальной сфере», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, давно пора навести порядок в ЖКХ и правительство берет этот вопрос под свой «жесткий» и постоянный контроль.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз призвал премьер-министра Николая АЗАРОВА подготовить предложения по приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги к экономически обоснованному уровню.

«Я в очередной раз, если не в последний раз, предупреждаю Вас и весь блок ЖКХ страны подготовить серьезные предложения для серьезных изменений и подходов в нашей стране в этом вопросе», - обратился В.ЯНУКОВИЧ к Н.АЗАРОВУ на повышенных тонах.

24 января Виктор ЯНУКОВИЧ требовал от правительства и руководителей на местах взвешенной, справедливой и понятной для граждан тарифной политики в сфере жилищно-коммунальных услуг. «Я требую, Николай Янович, немедленно рассмотреть этот вопрос и отработать его по полной программе», - подчеркнул тогда Президент.

Кроме того, правительство с 2010 года собирается создать Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг.