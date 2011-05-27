Эксперт не рекомендует покупать коттеджи под Киевом стоимостью менее 700-800 долл./кв.м

Эксперт не рекомендует покупать жилье стоимостью менее 700-800 долл./кв.м в коттеджных городках в Киевской области.

Такое мнение высказал старший консультант компании UTG (Украинская торговая гильдия) Дмитрий ПИКАЛОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Эксперт не советует потенциальным покупателям приобретать дома по откровенно демпинговым ценам – такая недвижимость может идти в нагрузку с проблемами, которые сложно заметить в первое время.

Д.ПИКАЛОВ подсчитал, что если взять самые дешевые строительные технологии (400-450 долл. за кв. м без отделочных работ), добавить стоимость земли, подведение коммуникаций и административные расходы, то в сумме должно получиться не менее 700-800 долл. за кв. м.

«Если же цена ниже, и это не временная скидка с целью привлечь покупателя, то нужно быть очень внимательным, поскольку при этом девелопер будет работать себе в убыток, что нелогично», – подчеркнул он.

По его мнению, стоимость домовладений в коттеджных городках эконом-класса в 700-800 долл. не всегда означает, что качество их строительства самое низкое.

«Как правило, это означает не самое лучшее расположение коттеджного поселка и не самые большие придомовые земельные участки, что, соответственно, ведет к более высокой плотности застройки, когда окна вашего дома упираются в окна соседа», – пояснил представитель компании.

Кроме этого, дешевые коттеджные поселки, как правило, не могут похвастаться хорошим ландшафтом: поблизости может не быть леса, озера или реки.

При этом Д.ПИКАЛОВ не стал отрицать, что при строительстве коттеджей эконом-класса применяются дешевые стройматериалы. Однако такие же материалы могут применяться и в бизнес-классе, а порой и на объектах, которые заявлены как элит-класс.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в I квартале 2011 года снизилась на 0,68% (6 долл.) – до 947 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 145,8 тыс. долл.