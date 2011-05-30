Янукович и Коморовский обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и евроинтеграции Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ обсудили вопрос двустороннего сотрудничества и евроинтеграции Украины.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, встреча президентов состоялась 27 мая в Варшаве.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Польши, в том числе, которые касаются подготовки к финальной части чемпионата по футболу ЕВРО-2012 и реализации проекта «Одесса-Броды».

Президент Польши поздравил своего украинского коллегу с единодушной поддержкой участниками XVII Саммита стран Центральной Европы идеи о проведении следующего Саммита стран Центральной Европы в Украине.

В.ЯНУКОВИЧ и Б.КОМОРОВСКИЙ, кроме того, обсудили вопрос евроинтеграции Украины. Еще одной темой разговора было чествование исторической памяти двух народов.