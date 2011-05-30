Киев занимает 23 место среди самых дорогих городов по аренде торговых площадей

Киев занимает 23 место в рейтинге самых дорогих городов региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) по уровню арендной ставки на торговые площади.

Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании Colliers International, переданном УНИАН.

Как указывается в сообщении, Лондон потеснил Париж с позиции самого дорогого города Европы по показателю ставки аренды помещений на главных торговых улицах. По состоянию на конец первого квартала 2011 года в Лондоне зафиксирована ставка аренды 15 070 долл./кв. м/час. За ним следуют Париж (13 700 долл./кв. м/час), Цюрих (10 000 долл./кв. м/час), Милан (9 870 долл./кв. м/час) и Женева (7 910 долл./кв. м/час). Киев (3 250 долл./кв. м/час) занимает 23 строчку рейтинга после Санкт-Петербурга (3 450 долл./кв. м/час), Копенгагена (3 420 долл./кв. м/час) и Праги (3 400 долл./кв. м/час).

В компании напомнили, что до кризиса в 2008 году ставка аренды помещений на главных торговых улицах в Киеве составляла 4 884 долл./кв. м/год.

Согласно результатам исследования, за последние шесть месяцев - с III квартала 2010 года по I квартал 2011 года - ставки аренды остались примерно на том же уровне, несмотря на продолжающиеся экономические проблемы некоторых стран-членов Евросоюза, а также политическую нестабильность на Ближнем Востоке.

В компании отметили, что по ставке аренды на лучшие помещения в торговых центрах Киев занимает 15 место с показателем 2 150 долл./кв. м/час. Первые строчки в данном рейтинге занимают Лондон, Дублин, Бирмингем, Франкфурт и Манчестер.

Все ставки аренды в данном отчете указаны на наиболее привлекательные помещения на главных торговых улицах стандартного размера или на помещения в торговой галерее в наиболее успешных торговых центрах и не включают налоги и операционные расходы.

«Ситуация на рынке торговой недвижимости остается стабильной последние 12 месяцев. Это позволяет операторам расширять свои планы по развитию и повышать спрос, однако только этого факта для значительного роста арендных ставок недостаточно, поэтому ставки за последний год сильно не изменились. Есть ряд востребованных проектов, в которых за счет нескольких претендентов на освободившееся помещение ставка несколько выше рыночной. Ожидаемое развитие, заявляемое многими торговыми операторами, а также незначительность прогнозируемого прироста объема торговых площадей при сохранении экономической и политической стабильности в ближайшем будущем могут привести к изменению позиции Киева среди европейских городов», - считает директор департамента торговой недвижимости Colliers International, Украина Наталья КРАВЕЦ.

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников, работающих в примерно 300 офисах в более чем 61 стране мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

В представительстве Collіers Іnternatіonal в Украине, основанном в 1997 году в Киеве, работает более 60 специалистов.