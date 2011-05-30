АМК оштрафовал Здолбуновское КП «Городское домоуправление»

Ровенское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало Здолбуновское КП «Городское домоуправление» на 5 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в АМКУ.

Согласно сообщению, предприятие применяло экономически необоснованную стоимость дополнительных платных жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, предприятия не проводило перерасчеты за непредоставленные услуги по прочистке дымовых и вентиляционных каналов для жителей многоквартирных домов.

Предприятие признало нарушение, осуществляет меры по его прекращению и обязалось уплатить штраф в государственный бюджет.