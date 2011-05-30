АМК оштрафовал КП «Борзна-Коммунальщик»
14:01, 30 мая 2011Недвижимость
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Черниговское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало КП «Борзна-Коммунальщик» на 5 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.
Об этом УНИАН сообщили в АМК.
Согласно сообщению, предприятие безосновательно включало в договоры о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотвода условия, не отвечающие положениям типового договора.
По требованию отделения предприятие должно прекратить неправомерные действия.
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