АМК оштрафовал КП «Борзна-Коммунальщик»

Черниговское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало КП «Борзна-Коммунальщик» на 5 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в АМК.

Согласно сообщению, предприятие безосновательно включало в договоры о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотвода условия, не отвечающие положениям типового договора.

По требованию отделения предприятие должно прекратить неправомерные действия.