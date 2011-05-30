Колесников назвал основные проблемы подготовки к Евро-2012

Вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что основными проблемами подготовки государства к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года остаются состояние общественного транспорта и качество дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Наибольшими проблемами остаются общественный транспорт и качество дорожного покрытия», - сказал вице-премьер-министр.

По его словам, сейчас власть работает над решением этих проблем.

Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что в целом все четыре украинских города, которые примут чемпионат Европы, одинаково готовы к этому событию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, в Украину с двухдневным визитом прибыла делегация высокопоставленных чиновников УЕФА во главе с операционным директором UEFA Events S.A. Мартином КАЛЛЕНОМ и делегатом президента УЕФА по вопросам Евро-2012 Францишеком ЛАВРИНЦЕМ. В ходе визита представители УЕФА ознакомятся с состоянием готовности ключевых объектов инфраструктуры.

Кроме того, с 5 по 9 июня в Украине будет находиться делегация УЕФА во главе с М.КАЛЛЕНОМ, которая ознакомится с состоянием готовности украинских и польских городов к чемпионату. Вместе с делегацией города будут посещать 50 журналистов ключевых европейских изданий.

15 июня Украина и Польша будут отчитываться перед Наблюдательным советом УЕФА о состоянии готовности к проведению Евро-2012.