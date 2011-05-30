Янукович: в Украине ежегодно должно строиться около двух тысяч километров дорог

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в Украине ежегодно должно строиться около двух тысяч километров дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Координационного совета по вопросам подготовки и празднования 20-й годовщины Независимости Украины.

Президент заметил, что в следующем, 2012-м году, необходимо увеличить объем строительства дорог на 300-400 километров, или даже до 500 км.