ВР одобрила упрощение процедуры предоставления земельных участков для недропользования

Верховная Рада Украины одобрила законопроект «О внесении изменения в статью 151 Земельного кодекса Украины относительно упрощения процедуры предоставления земельных участков для потребностей, связанных с пользованием недрами».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 245 народных депутатов из 299, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что при исключении (выкупе) земельных участков под объекты градостроения или для потребностей, связанных с пользованием недрами, размещение которых определено градостроительной или землеустроительной документацией (генеральные планы населенных пунктов, проекты детального планирования, другая градостроительная документация, технико-экономические обоснования использования и охраны земель административно-территориальных образований, проекты землеустройства относительно благоустройства территорий населенных пунктов и тому подобное), не нужно проводить согласование места расположения объекта.