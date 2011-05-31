К осени будет разработан законопроект об обеспечении молодежи жильем

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству к осени текущего года планирует разработать законопроект «Об основных принципах обеспечения молодежи жильем».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава наблюдательного совета Государственного специализированного учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

По его словам, положения законопроекта будут основываться на 40-летнем опыте движения молодежных жилищных комплексов.

А.ТОЛСТОУХОВ уточнил, что законопроект будет разрабатываться совместно с инициативами народного депутата Андрея ПИНЧУКА.

«Я думаю, что до конца лета – к началу нового политического года законопроект будет наработан. Мы сделаем презентацию в Верховной Раде, и это будет нашей общей позицией для того, чтобы рассмотреть его на сессии и занять соответствующую позицию по отношению к бюджету на 2012 год, учитывая позицию этого закона», - сказал он.

А.ТОЛСТОУХОВ отметил, что данный законопроект должен открыть дорогу для нового этапа молодежной жилищной политики.

В частности, в новом законопроекте планируется определить категории молодых граждан, которые имеют право на обеспечение жильем за счет государственной поддержки с учетом имущественного состояния, задекларированного дохода, семейного положения (наличие детей) и т.д.

При этом планируется предусмотреть организационные формы молодежных жилищных кооперативов, порядок сопровождения интересов молодой семьи, виды господдержки (кредитование, субсидии, возможность комбинирования и т.д.) и прогнозированные во времени источники финансирования, объемы и сроки введения объектов для обеспечения молодежи жильем при господдержке, в том числе с предоставлением такого жилья в собственность и пользование.

Кроме того, за фондом планируется закрепить функции оператора по организации строительства молодежных (семейных) общежитий, молодежных жилищных комплексов, молодежных жилищно-строительных кооперативов и предусмотреть создание в его структуре соответствующего подразделения.

При этом предусматривается стимулировать массовое строительство качественного и недорогого жилья, в частности малоэтажного строительства (многоквартирные дома до 4 этажей, таун-хаусы) и индивидуальных коттеджей.