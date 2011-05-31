С июня начнут выдавать безвозвратную субсидию по программе «Доступное жилье»

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству с июня этого года начнет предоставлять безвозвратную субсидию за счет бюджетных средств по программе «Доступное жилье» на общую сумму 100 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава правления Государственного специализированного учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» Леонид РИСУХИН.

«Мы, безусловно, выполним все то, что у нас запланировано – 60 млн. грн. общего фонда, около 30 млн. за счет средств уставного капитала и около 40 млн. грн. за счет средств местных бюджетов на льготное кредитование. Мы также надеемся на 103 млн. грн. предоставить помощь по программе частичной компенсации процентной ставки и с июня мы начнем работать по программе доступного жилья на сумму 100 млн. грн., которые будут предоставляться на 30-процентную субсидию для получения жилья», - сказал он, отвечая на вопрос относительно планов по освоению средств до конца текущего года.

Л.РИСУХИН отметил, что с начала года из 60 млн. грн., предусмотренных общим фондом госбюджета, фонду выделено около 12 млн. грн., которые предоставлены гражданам в виде льготных кредитов.

Кроме того, на около 40 млн. грн. фонд предоставил помощь семьям, которые по ранее заключенным договорам получили возможность частично возместить процентную ставку коммерческих банков.

При этом с начала года на около 10-12 млн. грн. было предоставлено кредитов за средства местных органов власти.

За счет собственных средств фонда по ставке 10,75% годовых в гривне в ближайшее время будет предоставлено кредитов на сумму 7-8 млн. грн.

По оценкам главы наблюдательного совета Государственного специализированного учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» Анатолия ТОЛСТОУХОВА, для завершения строительства жилых домов по программам молодежного строительства в Украине необходимо около 800 млн. грн.