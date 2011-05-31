В Киеве планируют соединить Владимирскую горку и Крещатый парк пешеходным мостом

В Киеве планируется соединить Владимирскую горку и Крещатый парк пешеходным мостом.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, Главное управление градостроения и архитектуры провело конкурс «Благоустройство центральной части города Киева к Евро-2012 и на перспективу». «Целью конкурса является превращение Киева в современный европейский город на основании концепции устойчивого развития», - отмечает пресс-служба.

По ее информации, Главное управление градостроения и архитектуры планирует в июне этого года определить условия и задания на проектирование первого этапа реализации проекта. В частности, речь идет о создании пешеходного моста с Владимирской горки до Крещатого парка (вблизи арки Дружбы народов). Также планируется организация пешеходных зон на Европейской и Почтовой площадях с удобным выходом к Днепру; прокладка первой очереди пешеходной и велосипедной дорожек вдоль Крайки (туристический маршрут).

По убеждению главного архитектора столицы Сергея ЦЕЛОВАЛЬНИКА, предложения конкурсантов должны быть переосмыслены и положены в основу благоустройства публичных пространств Киева. По его словам, в конкурсных работах есть идеи, которые можно реализовать в ближайшее время, например, пирсы для прогулок возле причальной стенки на Днепре.

«Вторая тема, которая не решалась конкурсом, но она также сегодня актуальна – «Киевские дворы» в исторической части, новостройках, кварталах, которые перетекают в пространства микрорайонов», – отметил главный архитектор.

Главное управление возьмет на себя разработку принципиального морфологического и топологического набора основных элементов дворового благоустройства.

«Мы предложим ЖЭКам и ОСМД варианты решения дворовых пространств. Например, детские площадки должны быть современными, развивающими, безопасными, удобными. Это не обязательно дорогие вещи – детям нужная мобильная игровая урбанистическая мебель, которую можно трансформировать. У нас есть интересные примеры благоустройства дворов и детских площадок в Англии. Мы планируем сделать типичные предложения с перечнем набора средств для обустройства спортивных зон, детских площадок, лавок, урн, контейнеров для мусора, а также озеленения и освещения», – сообщил С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

В перспективе предусматривается также направить инвестиций на реализацию парковой инфраструктуры вдоль склонов: велосипедных дорожек и павильонов, деревянных променад для пешеходов, отдельных фрагментов ландшафтной архитектуры в нижней части склонов с налаживанием пешеходных связей с верхним плато. Также планируется начать воплощение Градостроительной концепции по регенерации территории Киевской крепости, а также при поддержке местных инициатив принять меры по регенерации публичного пространства и созданию пешеходных зон на Пейзажной аллее, Андреевском спуске и Контрактовой площади.

В ГУ архитектуры убеждены, что город должен продолжать популяризировать имидж склонов как инвестиционный привлекательный бренд Киева на международном уровне.

Как сообщал УНИАН, КГГА 30 апреля подвела итоги международного архитектурного конкурса «Упорядочение центральной части Киева к Евро-2012 и на перспективу». В конкурсе, который стартовал 20 декабря 2010 г., кроме украинских архитекторов, приняли участие архитекторы из 16 стран. По итогам конкурса отобраны 9 лучших проектов, авторами которых выступили зарубежные архитекторы из Колумбии, Нидерландов, Великобритании, США, России, Норвегии, Австралии, Японии и др.