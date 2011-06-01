Янукович настаивает на создании единого госоргана для ценообразования в ЖКХ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на создании единого государственного органа для ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на расширенном заседании Кабинета министров.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что неоднократно уже говорил о необходимости создания такого органа, но и до сих пор этот вопрос не решен. «Возложили этот вопрос на НКРЭ, который «не шатко - не валко» работает в этой сфере, но это и не его дело», - сказал он.

Как заметил В.ЯНУКОВИЧ, в конце концов, в этом вопросе нужно навести порядок, и тарифы должны быть едиными во всех регионах государства. Президент раскритиковал то, что ранее вопросы установления тарифов возлагались на регионы, и мотивировалось это, по его словам, тем, что на местах лучше видно, какими должны быть тарифы, а если и будут просчеты, то виновными будут руководители регионов.

Президент признался, что и сам с этим неоднократно сталкивался, когда был руководителем региона (председателем Донецкой ОГА – УНИАН). «И когда мы приезжали в Киев, нам говорили: вы не переводите с больной головы на здоровую», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, не должно быть пестрости в ценах в зависимости от города, поскольку работники бюджетной сферы, пенсионеры и тому подобное получают одинаковые зарплаты и пенсии. «Почему люди должны отвечать за халатность чиновников или власти в целом?», - спросил Президент.

В то же время, он подчеркнул, что не снимает ответственности с себя, поскольку неоднократно ставил этот вопрос, а он так и не тронулся с места. «Мне надоело водить эти разговоры по кругу и ничего не делать», - сказал глава государства.

Поэтому В.ЯНУКОВИЧ предложил посмотреть друг другу в глаза и дать ответ на сегодняшнем заседании Кабмина, способна ли власть навести порядок, и «в конце концов, есть ли голова на плечах у исполнителей, или нет».

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