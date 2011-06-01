Азаров: Хиврич не справился с задачей по наведению порядка в системе тарифообразования

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ не справился с задачей по наведению порядка в системе тарифообразования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н. АЗАРОВ заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров.

“Профильное министерство, в первую очередь заместитель министра ХИВРИЧ, не справились с заданием навести порядок в чрезвычайно болезненной для граждан и крайне затратной для бюджета страны отрасли. Вы не увидели кричащей несправедливости, смирились с циничным диктатом тех, кто делает свой бизнес на коммунальных услугах”, - сказал премьер. Критикуя министерство, он, в частности, подчеркнул, что до сих пор в государстве не введен единый алгоритм ценообразования на услуги ЖКХ.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ потребовал от правительства и руководителей на местах взвешенной, справедливой и понятной для граждан тарифной политики в сфере жилищно-коммунальных услуг.

26 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз призвал премьер-министра Николая АЗАРОВА подготовить предложения по приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги к экономически обоснованному уровню.

«Я в очередной раз, если не в последний раз, предупреждаю Вас и весь блок ЖКХ страны подготовить серьезные предложения для серьезных изменений и подходов в нашей стране в этом вопросе», - обратился В.ЯНУКОВИЧ к Н.АЗАРОВУ на повышенных тонах.