Кабмин назвал Януковичу виновных в ситуации с тарифами

Кабинет министров просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА принять кадровые решения в отношении руководителей регионов за необоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время расширенного заседания правительства премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ

«Правительство вносит предложение, уважаемый Виктор Федорович, чтобы Президент Украины принял кадровые предложения Кабинета министров Украины в отношении отдельных руководителей регионов, профильного министерства, а также вынес выговор председателям областных администраций, допустивших в своих регионах бесконтрольное повышение тарифов, которое болезненно отражается на людях, и допустивших потери государственного бюджета», - сказал Н.АЗАРОВ.

Между тем, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ не справился с задачей по наведению порядка в системе тарифообразования.

“Профильное министерство, в первую очередь заместитель министра Ю.ХИВРИЧ, не справились с заданием навести порядок в чрезвычайно болезненной для граждан и крайне затратной для бюджета страны отрасли. Вы не увидели кричащей несправедливости, смирились с циничным диктатом тех, кто делает свой бизнес на коммунальных услугах”, - сказал премьер. Критикуя министерство, он, в частности, подчеркнул, что до сих пор в государстве не введен единый алгоритм ценообразования на услуги ЖКХ.

Также Кабинет министров Украины намерен уволить руководителей ряда местных предприятий жилищно-коммунального хозяйства за необоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

По словам Н.Азарова, по результатам проверок, осуществленных Секретариатом Кабмина, правительством рекомендуется принять кадровые решения в отношении руководителей местных коммунальных предприятий.

В частности, председателю Днепропетровской облгосадминистрации рекомендуется освободить от должностей руководителей «Днепрводоканала», которые, по словам Н.АЗАРОВА, незаконно получили из бюджета 6 млн. грн., и инициировать привлечение к ответственности соответствующих должностных лиц местного самоуправления, которые способствовали Днепродзержинской ТЭЦ в незаконном получении субвенции из госбюджета.

Кроме того, председателю Киевской ОГА рекомендуется освободить руководителей «Броварыводоканала» и «Белоцерковьводоканала». Также Н.АЗАРОВ отметил, что губернатору Киевской области рекомендуется инициировать вопрос о привлечении к ответственности за ненадлежащий контроль заместителей городских председатлей Броваров и Белой Церкви.

Председателю Запорожской ОГА рекомендуется уволить руководителей коммунального предприятия «Тепловодоканал» города Энергодар за незаконное погашение долга другого предприятия за счет средств государственного бюджета в размере 16 млн. грн. и привлечь к ответственности должностных лиц местного самоуправления за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.

Кроме того, председателю Луганской ОГА рекомендуется внести представление на освобождение заместителя губернатора Эдуарда ЛОЗОВСКОГО за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей в части контроля за установлением коммунальных тарифов.

Председателю Херсонской ОГА поручено инициировать привлечение к ответственности должностных лиц местного самоуправления, которые позволили безосновательно включить в тариф на жилищно-коммунальные услуги проведения текущих ремонтов.

Председателю Житомирской ОГА поручено освободить ряд должностных лиц за незаконное получение субвенций из государственного бюджета и инициировать привлечение к ответственности должностных лиц местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ потребовал от правительства и руководителей на местах взвешенной, справедливой и понятной для граждан тарифной политики в сфере жилищно-коммунальных услуг.

26 мая Президент в очередной раз призвал Н.АЗАРОВА подготовить предложения по приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги к экономически обоснованному уровню. «Я в очередной раз, если не в последний раз, предупреждаю Вас и весь блок ЖКХ страны подготовить серьезные предложения для серьезных изменений и подходов в нашей стране в этом вопросе», - обратился В.ЯНУКОВИЧ к Н.АЗАРОВУ на повышенных тонах.