На вторичном рынке Киева стоимость жилья в мае выросла на 0,5%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в мае 2011 года выросла на 0,50% (9 долл.) – до 1807 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1398 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2853 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Печерском районе – на 0,42% (12 долл.) – до 2853 долл./кв. м, Шевченковском – на 0,60% (14 долл.) – до 2335 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,39% (7 долл.) – до 1797 долл., Оболонском – на 0,22% (4 долл.) – до 1834 долл., Соломенском – на 0,62% (10 долл.) – до 1611 долл., Подольском – на 0,98% (16 долл.) – до 1653 долл., Святошинском – на 0,41% (6 долл.) – до 1487 долл., Дарницком – на 0,58% (8 долл.) - до 1398 долл., Днепровском районе – на 0,59% (9 долл.) – до 1524 долл., Деснянском районе – на 0,69% (10 долл.) – до 1456 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в апреле 2011 года выросла на 0,50% – до 1799 долл./кв. м; в январе-марте 2011 года - снизилась на 0,31% – до 1789 долл./кв. м; в 2010 году выросла на 7,28% – до 1795 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.