Кабмин просит Януковича принять кадровые решения за необоснованные тарифы на ЖКУ

Кабинет министров просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА принять кадровые решения в отношении руководителей регионов за необоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время расширенного заседания правительства премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ

«Правительство вносит предложение, уважаемый Виктор Федорович, чтобы Президент Украины принял кадровые предложения Кабинета министров Украины в отношении отдельных руководителей регионов, профильного министерства, а также вынес выговор председателям областных администраций, допустивших в своих регионах бесконтрольное повышение тарифов, которое болезненно отражается на людях, и допустивших потери государственного бюджета», - сказал Н.АЗАРОВ.