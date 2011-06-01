На первичном рынке Киева стоимость жильця выросла до 1573 долл./кв. м

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в мае 2011 года выросла на 0,70% (11 долл.) - до 1573 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1240 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2417 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 0,46% (9 долл.) – до 1963 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,86% (14 долл.) – до 1635 долл., Оболонском – на 0,06% (1 долл.) – до 1619 долл., Соломенском – на 1,41% (20 долл.) – до 1443 долл., Днепровском – на 0,70% (9 долл.) - 1300 долл., Подольском – на 1,24% (18 долл.) – до 1464 долл., Святошинском – на 0,62% (8 долл.) – до 1298 долл., Деснянском – на 1,20% (15 долл.) - до 1265 долл./кв. м, Дарницком – на 0,57% (7 долл.) – до 1240 долл., Печерском районе – на 0,71% (17 долл.) – до 2 417 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в апреле 2011 года выросла на 0,77% (12 долл.) - до 1562 долл./кв. м; в январе-марте 2011 года - стабилизировалась на уровне 1548 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.