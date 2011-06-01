Нацкомиссия регулирования рынка комуслуг будет создана до сентября - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое обещание Н.АЗАРОВ дал Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ на сегодняшнем расширенном заседании Кабинета министров.

«Уважаемый господин Президент, правительство срочно внесет на ваше рассмотрение предложения по организационным вопросам создания Национальной комиссии регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, а также предложения по кадровым назначениям в эту комиссию. Мы планируем, что до 1 сентября национальный регулятор начнет полноценную работу», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом премьер подчеркнул, что правительство введет многоуровневый контроль над качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

«Ключевой шаг в этом направлении – доступ общественности к процессу ценообразования и отчетность местной власти перед обществом за использование уплаченных средств», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем расширенном заседании Кабмина В.ЯНУКОВИЧ заявил, что неоднократно говорил о необходимости создания единого государственного органа для ценообразования в ЖКХ и настаивает на его создании.

Справка УНИАН: в 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.