Кабмин инициирует освобождение руководителей ряда местных предприятий ЖКХ

Кабинет министров Украины намерен уволить руководителей ряда местных предприятий жилищно-коммунального хозяйства за необоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на расширенном заседании правительства премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

По его словам, по результатам проверок, осуществленных Секретариатом Кабмина, правительством рекомендуется принять кадровые решения в отношении руководителей местных коммунальных предприятий.

В частности, председателю Днепропетровской облгосадминистрации рекомендуется освободить от должностей руководителей «Днепрводоканала», которые, по словам Н.АЗАРОВА, незаконно получили из бюджета 6 млн. грн., и инициировать привлечение к ответственности соответствующих должностных лиц местного самоуправления, которые способствовали Днепродзержинской ТЭЦ в незаконном получении субвенции из госбюджета.

Кроме того, председателю Киевской ОГА рекомендуется освободить руководителей «Броварыводоканала» и «Белоцерковьводоканала». Также Н.АЗАРОВ отметил, что губернатору Киевской области рекомендуется инициировать вопрос о привлечении к ответственности за ненадлежащий контроль заместителей городских председатлей Броваров и Белой Церкви.

Председателю Запорожской ОГА рекомендуется уволить руководителей коммунального предприятия «Тепловодоканал» города Энергодар за незаконное погашение долга другого предприятия за счет средств государственного бюджета в размере 16 млн. грн. и привлечь к ответственности должностных лиц местного самоуправления за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.

Кроме того, председателю Луганской ОГА рекомендуется внести представление на освобождение заместителя губернатора Эдуарда ЛОЗОВСКОГО за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей в части контроля за установлением коммунальных тарифов.

Председателю Херсонской ОГА поручено инициировать привлечение к ответственности должностных лиц местного самоуправления, которые позволили безосновательно включить в тариф на жилищно-коммунальные услуги проведения текущих ремонтов.

Председателю Житомирской ОГА поручено освободить ряд должностных лиц за незаконное получение субвенций из государственного бюджета и инициировать привлечение к ответственности должностных лиц местного самоуправления.