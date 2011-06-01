На вторичном рынке Львова средняя стоимость жилья выросла на 0,5%

На вторичном рынке Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в мае 2011 года выросла на 0,49%, или на 7 долл., – до 1 430 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1 184 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 823 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Галицком районе – на 0,16% (3 долл.) – до 1 823 долл., Зализнычном – на 0,63% (8 долл.) – до 1 276 долл./кв. м, Лычаковском районе – на 0,46% (6 долл.) – до 1 322 долл., Франковском – на 0,36% (5 долл.) – до 1 412 долл., Шевченковском – на 0,73% (9 долл.) – до 1 248 долл., Сыховском районе – на 1,37% (16 долл.) - до 1 184 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в апреле 2011 года выросла на 0,71%, или на 10 долл., – до 1 424 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.