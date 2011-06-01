На вторичном рынке Одессы стоимость жильця снизилась на 0,2%

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в мае 2011 года снизилась на 0,20% (3 долл.) – до 1475 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1166 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1688 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Приморском районе – на 0,35% (6 долл.) – до 1688 долл., в районе Таирово – на 0,71% (10 долл.) – до 1401 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в районе Черемушки – на 0,74% (9 долл.) – до 1218 долл., в районе Молдаванка – на 0,16% (2 долл.) – до 1215 долл., в поселке Котовского – на 0,87% (10 долл.) – до 1166 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в апреле 2011 года снизилась на 0,34% (5 долл.) – до 1478 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.