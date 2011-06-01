На вторичном рынке Донецка стоимость жилья в мае выросла на 0,17%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в мае 2011 года выросла на 0,17%, или 2 долл., – до 1164 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 752 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1461 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья отмечалось в Ворошиловском районе – на 0,41% (6 долл.) – до 1461 долл., Куйбышевском районе – на 0,32% (3 долл.) – до 945 долл., Кировском районе – на 0,36% (3 долл.) – до 842 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Киевском районе – на 0,87% (11 долл.) – до 1271 долл., Калининском – на 0,95% (11 долл.) – до 1168 долл., Петровском – на 0,80% (6 долл.) – до 752 долл./кв. м, Пролетарском – на 0,45% (4 долл.) – до 899 долл., Буденновском – на 0,76% (7 долл.) – до 925 долл., Ленинском – на 0,21% (2 долл.) – до 949 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в апреле 2011 года выросла на 0,26%, или 3 долл., – до 1163 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.