На вторичном рынке Харкова стоимость жилья выросла до 1028 долл./кв. м

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в мае 2011 года выросла на 0,49%, или 5 долл., – до 1028 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 886 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1277 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Киевском районе – на 0,47% (6 долл.) – до 1277 долл., Дзержинском районе – на 0,73% (9 долл.) – до 1243 долл., Октябрьском – на 0,31% (3 долл.) – до 956 долл., Фрунзенском – на 0,52% (5 долл.) – до 964 долл., Московском – на 0,66% (6 долл.) – до 921 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 1,03% (9 долл.) – до 886 долл./кв. м,

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Коминтерновском – на 0,44% (4 долл.) – до 915 долл., Червонозаводском районе – на 0,22% (2 долл.) – до 919 долл.

В то же время стабилизация стоимости кв. м квартир произошла в Ленинском районе – на уровне 1048 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в апреле 2011 года выросла на 0,39%, или 4 долл., – до 1023 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.