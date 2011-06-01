В бюджете 2012 года будет предусмотрено около 5 млрд. грн. на модернизацию ЖКХ - Азаров

В бюджете 2012 года будет предусмотрено приблизительно 5 млрд. грн. на модернизацию жилищно-коммунальной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на расширенном заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«По расчетам профильного министерства, реформирование жилищно-коммунального хозяйства позволит на реализацию мероприятий по реконструкции, модернизации и переоборудованию систем тепло-, водоснабжения и водоотвода направить около 1,5-2 млрд. грн. из прибыли предприятий без привлечения бюджетных средств. Я считаю, что в бюджете следующего года мы заложим приблизительно 5 млрд. грн. на модернизацию жилищно-коммунальной сферы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что усовершенствование системы управления предприятиями путем создания региональных компаний для предоставления основных централизованных услуг позволит проводить в пределах региона единую техническую и тарифную политику, экономить расходы на производство.

В частности, такие компании уже созданы в Луганской и Донецкой областях.

Сейчас осуществляются работы по созданию региональных водных компаний в Крыму, Черкасской и Киевской областях.