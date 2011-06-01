В Киеве в мае продано 1 490 квартир – эксперт

В Киеве в мае этого года продано 930 квартир на вторичном рынке и 560 – на первичном рынке.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (49% сделок), 35% приходится на однокомнатные квартиры и 16% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (64%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 25% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 11% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 398 долл./кв.м на вторичном рынке (1 240 долл./кв.м - на первичном рынке).

Самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 853 долл./кв.м на вторичном рынке (2 417 долл./кв.м - на первичном рынке).

Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 773 квартиры, на первичном рынке - 311.

в Киеве в январе-марте этого года продано 1 794 квартиры на вторичном рынке и 484 – на первичном рынке.