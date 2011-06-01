Стоимость аренды квартир в Киеве в мае выросла до 513 долл. в месяц

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в мае 2011 года выросла на 0,79% (4 долл.) – до 513 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 524 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 695 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 831 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 402 долл., 2-комнатных – на 8 долл., до 686 долл., 3-комнатных – на 10 долл. – до 806 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл., до 322 долл., 2-комнатных – на 4 долл. – до 427 долл., 3-комнатных – на 3 долл., до 635 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл., до 334 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 443 долл., 3-комнатных – на 1 долл., до 604 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл., до 309 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 416 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 528 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 327 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 454 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 542 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 386 долл., 2-комнатных – на 1 долл., до 503 долл., 3-комнатных – на 2 долл., до 636 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл., до 302 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 416 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 529 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 314 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 442 долл., 3-комнатных – на 3 долл. – до 553 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 301 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 412 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 539 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 5 апреля по 4 мая 2011 года выросла на 0,79% (4 долл.) – до 509 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.