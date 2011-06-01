Янукович предлагает осуществлять пилотные проекты реформирования ЖКХ на базе Киева

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает осуществлять пилотные проекты реформирования жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на базе Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на расширенном заседании Кабинета министров.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что нынешний председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ в свое время руководил Министерством жилищно-коммунального хозяйства, и многое смог сделать в этой сфере.

«Но политическая ситуация сложилась так, что ему не дали работать, и он ушел с этой должности. Сейчас, Александр Павлович (ПОПОВ – УНИАН), у Вас есть целый город. Я хорошо понимаю, что Вы не можете единолично принимать решения, не имея законодательной базы или не имея законодательного фундамента, поэтому я просил бы Вас подключиться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой подключить город Киев как базовый регион, в котором можно было бы прорабатывать пилотные проекты в сфере ЖКХ. «Потому что они здесь рядом, на глазах, очень чувствительная среда, и давайте мы начнем в этих вопросах наводить вместе порядок», - сказал Президент.