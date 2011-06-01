Янукович уволил руководителей Минрегионстроя и ЖКХ Тихонова и Хиврича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами уволил Виктора ТИХОНОВА с должности вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Юрия ХИВРИЧА – с должности первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом говорится в текстах сегодняшних указов №637 и 638, размещенных на официальном сайте Президента.