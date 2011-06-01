Стоимость коттеджей под Киевом с начала года снизилась на 3,5%

Стоимость коттеджей в Киевской области за январь-май текущего года снизилась в среднем на 3,5%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе консалтинговой компании UTG (Украинская торговая гильдия).

Согласно сообщению, по состоянию на конец мая стоимость коттеджей в поселках «эконом-класса» составляли 0,8-1,4 тыс. долл./кв.м, «бизнес-класса» – 1,6-2,2 тыс.долл./кв.м, класса «элит» – 3-3,5 тыс. долл./кв.м.

По данным старшего консультанта консалтинговой компании UTG (Украинская торговая гильдия) Дмитрия ПИКАЛОВА, за год в одном коттеджном городке в Киевской области продается в среднем 7-8 коттеджей.

По его словам, 78% потенциальных покупателей загородного жилья изъявляют сегодня интерес к готовым коттеджам либо домам с высокой степенью готовности, 22% – готовы приобретать «голые» участки либо участки с подрядом.

В то же время, Д.ПИКАЛОВ отметил, что площадь домовладений, которыми интересуются покупатели, несколько уменьшилась. Если до мирового экономического кризиса, например, средневзвешенный показатель запрашиваемой площади дома составлял 200-220 кв.м, то сейчас – 183 кв.м.

Эксперт прогнозирует, что до конца 2011 года объем продаж домовладений в качественных коттеджных городках увеличится на 5-10% по сравнению с нынешним периодом. При этом цены будут колебаться в пределах 3%.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.