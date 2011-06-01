Азаров: Кабмин определится с кандидатурой вице-премьера в течение недели

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что правительство определится с кандидатурой на должность вице-премьер-министра в течение ближайшей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге после посещения Трипольской специализированной общеобразовательной школы-интерната (Киевская область).

«Я думаю, что в течение ближайшей недели мы подберем кандидатуры и представим на рассмотрение Президента Украины, которому, собственно говоря, и принимать решение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что сегодняшнее увольнение Виктора ТИХОНОВА с должности вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хазяйства и Юрия ХИВРИЧА – с должности первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хазяйства было неизбежным и очевидным.

«Что касается подбора кандидатур, то ведется такая работа, изучаются кандидатуры. Я не буду, конечно, их называть сейчас, но такое изучение возможных кандидатур на такие сверхответственные должности, на такую сверхответственную работу, которая касается приведения тарифов в порядок, реформирования, скажем, всей жилищно-коммунальной системы, необходимо сделать», - подчеркнул глава правительства.

В то же время Н.АЗАРОВ отметил, что В.ТИХОНОВ и Ю.ХИВРИЧ работе в правительстве «отдавали все свои силы», но сейчас необходимы другие подходы, нужна энергия, опыт. «Я бы не хотел сейчас бросать камень в их огород», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами уволил В.ТИХОНОВА с должности вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хазяйства и Ю.ХИВРИЧА – с должности первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.