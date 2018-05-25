Стратегия развития Киева до 2025 года представлена общественности

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов представил общественности проект Стратегии развития Киева до 2025 года. В колонном зале столичной мэрии собрались около 400 представителей различных компаний, депутаты и общественные деятели.

Ожидается, что следующим шагом будет утверждение документа Киевсоветом (не позже осени), а затем состоится презентация проекта Генерального плана развития столицы.

Стратегия предполагает развитие Киева, исходя из шести главных характеристик: креативное, развивающее инновации; сохраняющее уникальность в глобальном масштабе; постоянно повышающее качество жизни; города открытой экономики; с мощным управлением; гармоничное, сбалансированное.

«На наш взгляд, есть три фактора успеха, которые обеспечивают реализацию стратегии. Первый – очень четкая концентрация, понятный всем фокус на нескольких тщательно проработанных и обозначенных приоритетах.

Фактор номер два. Нам кажется очень важным, имея в виду отложенные во времени долгосрочные результаты, уметь сочетать это с задачами сегодняшнего дня. Нужно определить так называемые «быстрые победы» и при этом понимать, что они служат для достижения долгосрочных результатов.

Третий фактор – люди. Это не только команда профессионалов, которые могут изо дня в день с полной отдачей заниматься реализацией стратегии. Очень важно, чтобы была общественная поддержка. Очень важно, чтобы киевляне эту стратегию понимали, разделяли и поддерживали, иначе добиться серьезных результатов будет сложно», - отметил директор Фонда «Эффективное управление», входящего в консорциум разработчиков стратегии, Наталья Изосимова.

Комфорту жизни – почти двукратный рост

Главным тезисом документа стало повышение качества жизни для киевлян с помощью улучшения экономического благосостояния и комфортности жизни. Индекс комфортности к 2025 году планируется повысить в 1,7 раза. Его просчитывали, сходя из 16 ключевых показателей, среди которых - соотношение линий общественного транспорта к количеству жителей (планируется увеличить в 1,6 раза), соотношение площади дорог к площади города (планируется увеличить в 3 раза), соотношение длины электросетей на 1 тыс. жителей (планируется повысить в 2,2 раза), площадь жилого фонда на 1 жителя (повысится в 1,3 раза), ожидаемая продолжительность жизни (планируется увеличить с 72,7 до 79,8 года), выбросы вредных веществ (планируется снизить в 1,32 раза), количество преступлений (снизить в 1,5 раза), количество музеев (увеличить в 5 раз).

По словам А.Попова, базовый сценарий развития столицы предполагает удвоение экономического благополучия города и его жителей до 2025 года, что будет обеспечено ростом валового регионального продукта (ВРП) в среднем на 6,5% в год. Для сравнения: в 2004-2009 годах ВВР Киева рос в среднем на 5,7% в год, превышая темпы роста ВВП страны (2,5%).

«Такой сценарий позволит Киеву быть наравне с Варшавой и Будапештом и приблизиться к Праге», - считает глава госадминистрации. Он считает, что, несмотря на амбициозность такого сценария, он реалистичен.

Инвестиции вырастут в четыре раза

Среди основных задач развития столицы к 2025 году – довести совокупный объем привлеченных прямых иностранных инвестиций до 82 млрд. евро.

А.Попов пояснил, что в Киев уже инвестировано 22 млрд. евро.

«У нас, к сожалению, как в Киеве, так и по Украине в целом нет значительной инвестиционной активности. Это связано с тем, что мы проходили этап экономико-финансового кризиса. Сегодня, когда мы имеем ситуацию стабилизации, мы получаем предложения от бизнеса вкладывать средства в серьезные объекты. Но для того, чтобы они начали реализовываться, нужно пройти бюрократические процедуры, на это необходимо 2-4 месяца», - сказал он, озвучивая планы по инвестированию в этом году.

По словам А.Попова, этим летом планируется просчитать бизнес-планы по каждому направлению, чтобы привлекать партнеров для инвестирования.

Кроме того, стратегия ставит цель - увеличить туристический поток в Киев с 1 млн. до 2,6 млн. туристов ежегодно, довести среднюю скорость движения транспорта до 40 км/ч, снизить процент изношенности инженерной инфраструктуры с 50% до менее 15%, сократить уровень безработицы до 3%, создать 15 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях, снизить смертность в трудоспособном возрасте на 30%, повысить долю расходов на первичную медицинскую помощь до 20-30% от общей суммы расходов на охрану здоровья, увеличить долю вторичной переработки твердых бытовых отходов до 40%.

Такие цели планируется достичь путем упрощения разрешительной системы, содействия развитию отраслей, имеющих наибольшее влияние на состояние экономики и занятость, обеспечения базовых условий деятельности (инфраструктура, система управления), определения приоритетных кластеров развития, по которым город имеет конкурентное преимущество, использования богатого историко-культурного наследия для развития туризма и культуры.

Восемь «китов» развития столицы

Разработчики документа определили как приоритетные восемь главных стратегических инициатив, среди которых «Первоклассная инфраструктура», предполагающая модернизацию транспортной и инженерной инфраструктуры.

Как пояснил директор компании BCG (входящей в консорциум разработчиков стратегии) Сергей Перапечка, для этого планируется привлекать заемные и инвестиционные ресурсы, передавать в концессию мощности теплоэнергетического хозяйства, привлекать частных инвесторов к модернизации жилого фонда, строить и управлять объектами транспортной инфраструктуры через механизмы государственно-частного партнерства и привлечение частных инвестиций.

В проекте документа подчеркивается, что инфраструктура является главным приоритетом в развитии столицы. По оценкам экспертов, к 2025 году Киеву на реконструкцию тепловых сетей необходимо 1,5 млрд. евро, на модернизацию водоканализационного хозяйства – 810 млн. евро, на реконструкцию электросетей – 220 млн. евро, на модернизацию жилого фонда и замену лифтов – 224 млн. евро, на развитие мощностей метрополитена – 944 млн. евро, на закольцовку городской окружной дороги – 173 млн. евро, на строительство паркингов – 34 млн. евро.

Вторая инициатива – «Сделано в Киеве» - нацелена на стимулирование конкурентных кластеров экономики. В частности, из восьми потенциальных кластеров планируется отобрать два-три для их продвижения. Среди возможных кластеров – создание свободной зоны медицинской отрасли; центр точного машиностроения; центр подготовки специалистов гражданской авиации; научно-исследовательский центр с фокусом на сельскохозяйственную отрасль; центр коммерческого трейдинга СНГ и Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) (сырьевые сельскохозяйственные товары); региональный и международный IT аутсорсинг; центр авиационной логистики Украины, СНГ и ЦВЕ; региональный и международый центры культуры и туризма/развитие спорта после Евро-2012.

Инициатива «Электронное правительство» подразумевает внедрение современных технологий городского управления. Среди основных направлений реализации данной инициативы – создание единого городского портала для работы с гражданами и предприятиями, не требующее личного присутствия, внедрение электронного документооборота для ускорения работы органов власти, а также введение автоматизированных систем управления.

Четвертая инициатива – «Культурная долина» - направлена на создание уникальной культурной атмосферы. Для ее воплощения в жизнь предлагается организовать и содействовать крупным культурным событиям, фестивалям кино, музыки и театра; восстанавливать культурные объекты, возводить комплексы для масштабных мероприятий; создать «зону свободного искусства» для реализации талантливых художников; создать единый культурный интернет-портал, продвигать его на международном уровне.

Пятая инициатива – «Днепровская жемчужина» - сконцентрирована на сохранении и благоустройстве прибрежных территорий Днепра и предполагает использование уникального пейзажа и ландшафта для формирования рекреационной зоны, развитие заброшенных и промышленных прибрежных территорий.

Инициатива, направленная на продвижение здорового образа жизни, - «Здоровый киевлянин» - предполагает значительное увеличение количества площадок для спорта; интеграцию веломаршрутов в транспортную схему и в места отдыха; стимулирование строительства спортивных сооружений частными инвесторами; создание современного спорткомплекса для проведения соревнований международного уровня.

«Центр рядом с домом» - инициатива, обращенная на создание новых центров деловой активности. При этом приоритет размещение бизнес-центров, торгово-развлекательных центров, гостиниц и объектов социальной инфраструктуры предполагается отдать левому берегу Днепра и отдаленным районам правобережья. Вместе с тем разработчики документа акцентируют внимание на приоритете вторичной застройки на территории промышленных зон над первичной застройкой новых участков. Также предлагается ограничить размещение коммерческой недвижимости в центре столицы. Запланировано и долгожданное строительство новой линии метро с охватом жилого массива Троещина, а также создание кольцевой линии городской электрички.

И, наконец, восьмая инициатива – «Международная гавань штаб-квартир» - предполагает привлечение в Киев центральных офисов международных компаний и организаций. Для этого планируется упростить разрешительную систему и процедуры регистрации бизнеса и прав собственности, упростить и обеспечить прозрачность процедуры предоставления объектов под реконструкцию, участков под строительство. В информационном плане предусмотрено проведение кампании о преимуществах города для международного бизнеса через проведение инвестиционных форумов и других мероприятий.

Татьяна Акимова (УНИАН)

Подробнее о проекте читайте

http://economics.unian.net/rus/detail/88486

http://economics.unian.net/rus/detail/88008