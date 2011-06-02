Должность Тихонова в правительстве может занять Яцуба или Тулуб - СМИ

Должность вице-премьер-министра в Кабинете министров может занять Владимир ЯЦУБА, который до административной реформы был министром регионального развития и строительства, или губернатор Черкасской области Сергей ТУЛУБ, пишут украинские СМИ.

В частности, газета "Сегодня" (№119 от 2 июня) отмечает, что по ее информации кандидатура В.ЯЦУБЫ также рассматривается на должность председателя горадминистрации Севастополя.

Кроме того, по информации ТСН, должность вице-премьера может занять С.ТУЛУБ.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами уволил Виктора ТИХОНОВА с должности вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Юрия ХИВРИЧА – с должности первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В свою очередь. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что правительство в течение ближайшей недели определится с кандидатурой на должность вице-премьер-министра.