Увольнение Тихонова и Хиврича стало неожиданностью – эксперт

Увольнение Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА и первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрия ХИВРИЧА стало неожиданностью, поскольку их влияние на тарифообразование опосредованное.

Такое мнение высказал президент Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ Сергей БУЛЬБАС, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

«Увольнение В.ТИХОНОВА и Ю.ХИВРИЧА стало неожиданностью. Влияние этих правительственных чиновников на тарифообразование на ЖКУ - абсолютно опосредованное», - сказал он.

С.БУЛЬБАС напомнил, что полномочия по утверждению тарифов на услуги по централизованному теплоснабжению и водоснабжению, согласно указу Президента Украины, до момента создания Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг возложены на НКРЭ.

«Непонятно, как вице-премьер-министр - министр по вопросам регионального развития, строительства и ЖКХ В.ТИХОНОВ и первый заместитель министра по вопросам регионального развития, строительства и ЖКХ Ю.ХИВРИЧ могут влиять на тарифную политику в сфере ЖКХ, если тарифообразование на услуги по централизованному теплоснабжению, водоснабжению – компетенция Национальной комиссии регулирования электроэнергетики», - отметил он.

Напомним, во время расширенного заседания Кабинета министров по вопросам тарифов на ЖКУ 1 июня при участии В.ЯНУКОВИЧА рассматривался вопрос формирования единого порядка начисления тарифов на ЖКУ.

Позже в тот день на сайте Президента появились указы об увольнении В.ТИХОНОВА с должности вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Ю.ХИВРИЧА – с должности первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.