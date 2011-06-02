В Киеве в мае сдано в аренду 1240 квартир – эксперт

В Киеве в мае этого года было сдано в аренду 1240 квартир.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (46% сделок), 38% приходится на двухкомнатные квартиры и 16% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (41%) приходится на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 40% - в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн. и 19% - в категории свыше 7 тыс. грн.

Напомним, по итогам апреля 2011 года в Киеве было сдано в аренду 902 квартиры.