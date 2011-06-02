Правительство не планирует увеличения тарифов на услуги ЖКХ – Клюев

Правительство Украины не планирует увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что внимание при формировании тарифов будет направлено на сокращение их себестоимости.

«Правительство не пойдет на увеличение тарифов… Только при крайней необходимости мы будем повышать те или иные тарифы. Сейчас в основной массе мы будем идти на сокращение себестоимости», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует с начала отопительного сезона ввести в Украине единые тарифы на все услуги ЖКХ.