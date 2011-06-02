Создание НКРРКУ тормозилось отсутствием профессиональных кадров – Клюев

Создание Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг (НКРРКУ) тормозилось отсутствием профессиональных кадров, работающих в этой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Единственное, с чем мы столкнулись, – с нехваткой специалистов в этой отрасли, объективно вам скажу», - заявил он.

При этом А.КЛЮЕВ отметил, что сейчас проводится конкурс по отбору специалистов, и НКРРКУ может быть создана до конца июня.

Как сообщал УНИАН, 1 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.