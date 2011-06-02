Кабмин предлагает освободить от налогов прибыль предприятий ЖКХ, направляемую на модернизацию

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается освободить от налогообложения прибыль предприятий жилищно-коммунальной сферы, которая будет направляться на модернизацию и реконструкцию этих предприятий в рамках согласованных инвестиционных программ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Он сообщил, что соответствующий законопроект был одобрен на заседании Кабмина 1 мая.

По словам А. КЛЮЕВА, на сегодняшний день, к примеру, большая часть котельных устарела и работает с КПД 60%, в то время как КПД современные котельных составляет 90-92%.

Он отметил, что на модернизацию предприятий ЖКХ необходимо довольно много средств, и окончательная оценка еще не проведена.

«Мы ведем расчет необходимых средств, но уже можно сказать, что это будет огромная сумма. Для того чтобы реализовать эту программу, необходимо будет сделать предприятия отрасли инвестиционно-привлекательными. Мы будем использовать как государственные средства, так и механизмы государственно-частного партнерства, а также другие формы привлечения инвестиционных ресурсов», - заявил А.КЛЮЕВ