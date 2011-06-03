Град нанес Симферополю более 3 млн. грн. ущерба

Град и ливень, прошедшие вчера в Симферополе, нанесли городу более 3 млн. грн. ущерба.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета, уточнив, что такие данные - предварительные.

Градины, диаметром до 6 сантиметров, обрушившиеся на город 1 июня, повредили 177 домов с мягкой кровлей и 114 - с шиферной крышей.

Из-за разрушения градом кровли домов были залиты 119 квартир, архив в родильном доме № 2, подтоплено здание Литовского консульства.

Также произошло затекание кровли во 2-й детской, 2-й и 3-й городских поликлиниках, 6-й городской больнице скорой помощи и детской стационарной больнице, разбит шифер на кровле общежития медработников.

По предварительным подсчетам, в домах города разбито порядка 240 квадратных метров стекол.

Горсовет создал спецкомиссию, которая занимается ликвидацией последствий стихии и уточнением размера ущерба.