Эксперты называют экономическим нонсенсом введение по всей Украине единого тарифа на ЖКУ

Введение единого тарифа на жилищно-коммунальные услуги по всей Украине является экономическим нонсенсом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции директор «Института города» Александр СЕРГИЕНКО.

«С возвращением к советской системе дотаций мы выдаем закон и внедряем единый тариф для всех. Но это возвращение к социально несправедливой социальной системе. С экономической точки зрения, это абсолютный нонсенс», - сказал он.

В свою очередь экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО отметил, что введение единого тарифа будет мотивировать регионы повышать тарифы за счет государственного бюджета.

Он также считает, что переход на единый тариф противоречит украинскому законодательству и программе Президента.

«Для меня вчерашние заявления господина КЛЮЕВА (Андрей КЛЮЕВ - первый вице-премьер-министр Украины) свидетельствуют о том, что это правительство пытается повести страну по большевистско-волевому пути. Задекларирован ряд громких, очень неоднозначных заявлений, которые противоречат логике, экономической науке и, главное, противоречат законам Украины. Самое страшное, что они противоречат программе Президента», - уточнил экс-министр.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что за то, что до сих пор не создана Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг (НКРРКУ), должно отвечать руководство правительства.

«Объявлено, что до начала отопительного сезона у нас будут единые тарифы на тепло, воду, содержание жилья. Это вообще нонсенс. Это не просто невозможно, это экономически не обосновано», - добавил эксперт.

При этом он обратил внимание, что в программе Президента в блоке об энергетике «четко записано: отойти от единого тарифа, поскольку он не является экономически обоснованным».

Кроме того, по данным А.КУЧЕРЕНКО, в президентской программе сказано о введении экономически обоснованных тарифов.

«Экономически обоснованные – это ни в коем случае ни единые тарифы», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что правительство Украины планирует ввести единые тарифы по всей Украине на услуги жилищно-коммунального хозяйства к началу отопительного сезона 2011-2012 гг.